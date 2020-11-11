Лондон, , 18:09 — REGNUM В ближайшие несколько десятилетий вооруженные силы Британии могут пополниться десятками тысяч роботов-солдат, сообщает 11 ноября издание The Guardian со ссылкой на начальника штаба британской армии Ника Картера.

По словам Ника Картера, летающие дроны и боевые роботы могут составить значительную часть вооруженных сил Британии, компенсируя сокращение числа людей.

При этом Картер признает, что будущее такой армии и «роботизированной войны» остается весьма туманным.

«Я думаю, что у нас может быть армия в 120 000 бойцов, из которых 30 000 могут быть роботами», — сказал Картер, пояснив, что это лишь его предположения.

По его мнению, роботизированные солдаты повышают вероятность начала войны из-за мелкой ошибки.

В то же время The Guardian отмечает, что сейчас в каждом подразделении британских вооруженных сил активно ведутся эксперименты по применению беспилотников.

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