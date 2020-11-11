Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Во встроенном блоке писания консоли Xbox Series S нашли «пасхалку» (скрытую отсылку). Об этом 11 ноября сообщил портал Games Radar.

Владелец канала Modern Vintage Gamer выложил видео, в котором он показывает процесс полной разборки Series S и рассказывает о её модулях. Примерно на шестой минуте зрители могут видеть блок питания консоли, на котором присутствует эмблема Мастера Чифа (главный герой серии видеоигр Halo). Стоит отметить, что ранее подобная отсылка была обнаружена при разборке более мощной Xbox Series X.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что некоторые спекулянты продают Xbox Series X в онлайн магазине Amazon по завышенным ценам, пользуясь тем, что пока Microsoft не может полностью удовлетворить спрос на устройства. В некоторых случаях цена доходит до $1,3 тыс., при том, что рекомендованная розничная цена консоли в США составляет $499.

Читайте ранее в этом сюжете: Game Rant: спекулянты продают Xbox Series X по «безумным» ценам