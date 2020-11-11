Самара, , 11:01 — REGNUM Молодые IТ-специалисты Самарской области вышли во второй этап Евразийских соревнований в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, высокие результаты в первом этапе Евразийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 2020 показали семь молодых специалистов и студентов Самарской области. Они продолжат борьбу за победу во втором этапе. Всего в этих соревнованиях принимают участие порядка 20 тысяч молодых специалистов и студентов из разных субъектов РФ и стран Евразии.

Сообщается, что во втором этапе Huawei Honor Cup 2020 будут участвовать 667 человек. А финал состоится в онлайн-формате в декабре текущего года. На нем наградят лучших участников в восьми номинациях.

Отмечается, что Евразийские соревнования в сфере ИКТ проходят каждый год начиная с 2015 года для повышения мотивации к развитию профессиональных навыков и самообразованию студентов и молодых специалистов в сфере ИКТ.

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