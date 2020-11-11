Москва, , 10:26 — REGNUM Последний в нынешнем году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» передан Минобороны России концерном «Алмаз-Антей». Об этом 11 ноября говорится в сообщении пресс-службы концерна.

«АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передало Минобороны России очередной, заключительный в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также, как указал генеральный директор концерна Ян Новиков, слова которого приводит пресс-служба, обязательства перед Минобороны РФ на текущий год по поставкам С-400 «Триумф» в результате этого были выполнены «в полном объеме и досрочно».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября российский президент Владимир Путин заявил, что модернизация ядерной триады России — главного гаранта безопасности страны — будет продолжена.