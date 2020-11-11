Купертино, США, , 00:58 — REGNUM Компания Apple представила ноутбуки MacBook Air, MacBookPro и компьютер Mac Mini на процессорах собственного производства. Мероприятие, записанное заранее в офисе компании Apple Park в Купертино (штат Калифорния, США), 10 ноября транслировалось на сайте компании.

«Теперь у нас есть все необходимые технологии для нового поколения Mac. Пришло время представить первый Mac с M1. Это устройство, в котором производительность M1 меняет всё», — заявил в ходе презентации вице-президент Apple по производству компьютерных компонентов Джон Тернус.

По словам руководителя подразделения Apple по разработке Mac Лоры Мец, если сравнивать новый MacBook Air «с пользующимися наибольшим спросом ноутбуками с Windows того же класса, то новый MacBook Air в три раза быстрее».

Также компания заявляет о значительном — пятикратном превосходстве Mac Mini в скорости над наиболее популярным стационарным компьютером с операционной системой Windows схожего ценового диапазона.

Напомним, в июне в Apple объявили о постепенном отказе от процессоров Intel в пользу собственных решений на базе архитектуры британского разработчика ARM. Планируется, что Apple полностью откажется от процессоров Intel за два года.

Как сообщало ИА REGNUM, на ноябрьском мероприятии американская компания Apple представит новый компьютер на базе собственного процессора.

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