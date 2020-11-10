Сеул, , 21:24 — REGNUM В южнокорейском городе Кодже прошла торжественная церемония спуска на воду неатомной субмарины типа Chang Bogo III, сообщает 10 ноября информагентство Yonhap.

По утверждению агентства, лодка, получившая имя «Ан Му», оснащена новейшими боевыми и гидроакустическими системами.

«Южная Корея во вторник спустила на воду новую 3000-тонную подводную лодку с новейшими боевыми и гидроакустическими системами, которая призвана повысить возможности подводной сил», — указано в сообщении агентства.

Церемония спуска на воду прошла на верфи Okpo судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering на юго-востоке Республики Корея.

Всего запланирована постройка серии из девяти дизельных подводных лодок типа Chang Bogo III. Подводные лодки этого типа длиной 83,5 метра и водоизмещением в 3000 тонн способны развивать максимальную подводную скорость до 20 узлов. Дальность плавания экономическим ходом должна составлять 10 тысяч морских миль. Вооружением субмарин типа Chang Bogo III являются торпеды и многоцелевые крылатые ракеты Cheon Ryong.

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