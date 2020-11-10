Майами, США, , 05:44 — REGNUM Экипаж космического корабля Crew Dragon прибыл на космодром на мысе Канаверал для подготовки к старту 14 ноября к Международной космической станции (МКС). Об этом в ходе пресс-конференции заявил командир команды астронавтов Майкл Хопкинс.

По его словам, он и его коллеги уже ознакомились с состоянием ракеты-носителя и скафандров. Хопкинс добавил, что подготовка осуществляется в плановом порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября стало известно, что пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX доставлен на стартовый комплекс на мысе Канаверал.

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