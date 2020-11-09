Москва, , 18:26 — REGNUM Российская армия должна получить дополнительную партию основных боевых танков Т-90М «Прорыв», сообщает 9 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что это танки самой современной модификации, и одновременно с ними общевойсковые и танковые соединения продолжат получать модернизированные танки Т-72Б3М.

«Спланированы поставки танков Т-90М «Прорыв», оснащенных 125-мм гладкоствольным орудием — пусковой установкой», — указано в сообщении на сайте российского военного ведомства.

«Всего в текущем году более 300 единиц бронетанковой техники спланированы к поставкам в подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Также Сухопутные войска получат боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, первые танки типа Т-90М «Прорыв» получила подмосковная Таманская дивизия в апреле 2020 года.

Ранее отмечалось, что, несмотря на присутствие в обозначении кода «Т-90», танки Т-90М «Прорыв» имеют полное право именоваться не очередной модернизацией Т-90, а новым танком.

В частности, на Т-90М «Прорыв» устанавливается новый боевой башенный модуль с высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем, а также ряд новых систем пассивной и активной защиты. Кроме того, танк оборудуют системой климат-контроля.

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