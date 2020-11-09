Москва, , 17:05 — REGNUM В первой половине 2021 года должен состояться спуск на воду второй атомной субмарины специального назначения — носителя ударных глубоководных беспилотников с ядерной энергетической установкой «Посейдон», сообщает 9 ноября информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

Атомная подводная лодка «Хабаровск» будет выведена из эллинга предприятия «Севмаш» весной-летом 2021 года, а затем начнутся заводские ходовые испытания субмарины.

Подводный атомоход был заложен на предприятии «Севмаш» 27 июля 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля 2019 года на судостроительном предприятии «Севмаш» была спущена на воду атомная подводная лодка К-329 «Белгород» — первый носитель подводных аппаратов «Посейдон». Передать эту подлодку Военно-Морскому флоту планируют до 31 декабря 2020 года.

Напомним, беспилотные глубоководные аппараты с ядерной энергетической установкой «Посейдон» способны двигаться на больших глубинах с низким уровнем шумности и высокой маневренностью со скоростью, недостижимой для существующих подводных лодок, торпед и надводных кораблей. Аппараты «Посейдон» могут оснащаться как обычными, так и ядерными боевыми частями и применяться против авианосных групп, береговых объектов или инфраструктуры противника.

Дальность действия этих аппаратов почти неограниченна.

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