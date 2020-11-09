Москва, , 15:59 — REGNUM Россия располагает вооружением, которое способно уничтожить США, и может продемонстрировать его испытания в случае навязывания ядерной гонки. Такое мнение выразил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в издании «Военно-промышленный курьер».

Сивков полагает, что если США выйдут из договора СНВ-3, международная система ограничения стратегических ядерных сил будет разрушена. Это приведёт к ядерной гонке. Россия в таком случае может сыграть не на количестве вооружений, а на их качестве.

Читайте также: В Китае назвали российское оружие, которое будет страшнее ядерной бомбы

Например, Россия может создать группировку сил, которая способна уничтожить Соединённые Штаты «путём инициирования разрушительных геофизических процессов». Для этого нужно доставить к критически опасным зонам боеприпасы мощностью несколько десятков мегатонн тротилового эквивалента.

Это, по словам Сивкова, торпеда с ядерной энергетической установкой «Посейдон» и тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Потребуется несколько десятков таких боеприпасов.

Испытания таких ракет принудят американцев к переговорам по ограничению стратегических наступательных вооружений, считает эксперт.

Читайте также: Испытания оружия в Арктике могут ограничить гонку вооружений