Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM В России ведется планомерная работа по созданию спасательных глубоководных аппаратов следующего поколения. Их характеристики будут учитывать возможность применения в Арктической зоне. Об этом проинформировал Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Глубоководный спасательный аппарат ВМФ России ВМФ России

Вопросы дальнейшей реализации Концепции поисково-спасательного обеспечения ВМФ обсуждались на рабочем совещании в Адмиралтействе, сообщает 9 ноября Служба информационного обеспечения Главного командования ВМФ России.

Адмирал Евменов отметил, что на флоте работает система модернизации, планового ремонта и сервисного обслуживания спасательных глубоководных аппаратов типа «Приз» (глубина погружения до 1000 метров) и спасательных глубоководных аппаратов типа «Бестер» (глубина погружения до 700 метров).

«Модернизируемый сегодня для Северного флота на «Канонерском судоремонтном заводе» спасательный глубоководный аппарат АС-36 «Бестер» после завершения модернизации в 2021 году будет обладать рядом новых характеристик, позволяющих использовать его в Арктической зоне. Это немаловажно для Северного флота, силы которого активно действуют в Арктике», — подчеркнул Главком ВМФ.

Специалисты «Канонерского судоремонтного завода» обновляют ряд систем аппарата АС-36 «Бестер», что значительно усилит его эффективность и расширит возможности по оказанию помощи аварийным подлодкам. «Речь идет о новых системах позиционирования, гидроакустического поиска и телевизионного контроля, а также об обновленных системах жизнеобеспечения», — подчеркнул адмирал Николай Евменов.

Также в ВМФ России выполняется программа ремонта, модернизации, сервисного обслуживания стоящих на вооружении спасательных глубоководных аппаратов. Она рассчитана на период более десяти лет и предусматривает в том числе работу по созданию следующего поколения спасательных глубоководных аппаратов.

В последние годы шесть спасательных глубоководных аппаратов ВМФ России прошли необходимый цикл модернизации и ремонта на предприятиях.

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