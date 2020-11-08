Таллахасси, США, , 16:04 — REGNUM Специалисты компаний Arianespace и OneWeb завершили операции по сборке пакета спутников группировки OneWeb для следующего запуска. Об этом сообщает пресс-служба Arianespace.

Сборка пакета из 36 спутников проводилась на предприятии OneWeb по производству спутников в штате Флорида (США). В ближайшее время спутники будут отправлены на российский космодром «Восточный» для подготовки к запуску.

«Следующий пуск ракеты-носителя «Союз» с 36 спутниками OneWeb запланирован на декабрь 2020 года», — сообщили в Arianespace.

Британская компания OneWeb формирует группировку околоземных спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. В настоящее время на околоземной орбите находится 74 спутника OneWeb. Планируется, что общий состав группировки будет доведён до 600 аппаратов.

Компания Arianespace является оператором запусков спутников OneWeb. Три пакета спутников OneWeb выведены на околоземную орбиту российскими ракетами-носителями серии «Союз», планируется, что эти ракеты будут использоваться и для остальных запусков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре специалисты космодрома «Восточный» возобновили подготовительные мероприятия для коммерческого запуска ракеты-носителя «Союз» в интересах компании OneWeb.

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