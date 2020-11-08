Нью-Дели, , 14:53 — REGNUM Индийская ракета-носитель PSLV-C49 успешно стартовала с площадки Космического центра им. Сатиша Дхавана 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Индийской организации космических исследований (ISRO).

В космическом центре им. Сатиша Дхавана isro.gov.in

Основной полезной нагрузкой этого запуска является спутник дистанционного зондирования Земли EOS-01. Данные с этого космического аппарата будут использоваться в сельском и лесном хозяйстве, а также для мониторинга стихийных бедствий.

В качестве попутной полезной нагрузки ракета-носитель также вывела на околоземную орбиту девять малых коммерческих спутников, принадлежащих компаниям из США, Люксембурга и Литвы.

«EOS-01 успешно выведен на орбиту… Все девять коммерческих спутников успешно разделены и выведены на расчётную орбиту», — сообщили в ISRO.

Ракеты-носители серии PSLV используются с 1993 года. Запуск 7 ноября стал 51 для носителей этой серии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте государственный министр Индии Джитендра Сингх заявил, что запуск автоматической миссии «Чандраян-3» к Луне запланирован на первую половину 2021 года.