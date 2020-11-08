Москва, , 13:31 — REGNUM Реализация федеральной целевой программы комплексного развития космических информационных технологий «Сфера» обеспечит России лидерство в сфере связи, навигации и спутникового интернета. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В Роскосмосе напомнили, что формирование программы «Сфера» началось в 2018 году. Этот проект призван объединить сотник будущих спутников различного назначения в единую многофункциональную группировку с унифицированными системами и платформами. В частности, в программу войдут группировки связи «Экспресс», «Экспресс-РВ», «Ямал», глобальная система передачи данных «Марафон IoT/M2M» и среднеорбитальная система широкополосного доступа «Скиф».

"По своему наполнению и функционалу «Сфера» превосходит все космические системы, ранее создававшиеся в нашей стране. Впервые в истории российской, а может быть, и мировой космонавтики появится возможность соединить воедино услуги связи, передачи данных, навигации и дистанционного зондирования Земли…», — подчеркнули в Роскосмосе.

Планируется, что программа «Сфера» будет реализована к 2030 году. К этому времени входящие в программу группировки спутников будут насчитывать около 600 аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров заявил, что первые запуски спутников в рамках программы «Сфера» могут начаться в 2024 году.

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