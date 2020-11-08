Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Компания BioWare работает над улучшенным переизданием игровой трилогии Mass Effect и новой частью серии. Об этом сообщил глава BioWare Кейси Хадсон в блоге компании.

Хадсон рассказал, что команда BioWare уже много месяцев работает над обновлением графической части трёх видеоигр серии Mass Effect. Улучшенное переиздание трилогии получит название Mass Effect Legendary Edition.

Обновлённая трилогия будет выпущена весной 2021 года. Видеоигра будет поддерживаться на персональных компьютерах, приставках Xbox One, PlayStation 4 и консолях нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5.

«Тем временем здесь, в BioWare, команда ветеранов усердно работает над созданием следующей главы вселенной Mass Effect. Проект находится на ранней стадии, поэтому пока мы не может сказать ничего больше», — добавил Хадсон.

Первая видеоигра серии Mass Effect была выпущена в 2007 году. Вторая и третья часть вышли в 2010 и 2012 годах соответственно.

Читайте ранее в этом сюжете: Переиздание трилогии игр Mass Effect могут анонсировать в ближайшие дни