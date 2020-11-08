Берлин, , 10:47 — REGNUM Немецкий концерн Volkswagen AG займётся разработкой собственного программного обеспечения для автомобильных компьютеров. Об этом сообщил исполнительный директор Volkswagen AG Герберт Дисс в интервью агентству Bloomberg.

Эмблема Volkswagen zeevveez

Дисс рассказал, что развитие информационных технологий становится серьёзным вызовом для всех автопроизводителей. Он отметил, что с каждым годом современные автомобили становятся всё более зависимыми от компьютерных систем и программного обеспечения.

Исполнительный директор Volkswagen AG объяснил, что перед автомобилестроительными компаниями стоит выбор: или они осваивают это новое направление, или становятся простыми изготовителями «кузовов», которые потом оснащаются сторонними компьютерными системами.

Он добавил, что для сохранения контроля над «мозгом» современных автомобилей концерну придётся освоить разработку программного обеспечения, включая создание собственной операционной системы для бортовых компьютеров.

«Мы думаем, что это является ключевым фактором для всей отрасли на ближайшие пять-десять лет», — подчеркнул Дисс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре представители Volkswagen заявили, что к 2023 года компания планирует поставлять в Норвегию только автомобили с электрическими двигателями.