Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Американская компания SpaceX рассчитывает запустить тестирование спутникового интернета Starlink в странах Евросоюза весной 2021 года. Об этом сообщил глава компании Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

В серии сообщений основатель SpaceX поделился планами компании по развёртыванию программы тестирования системы Starlink. В настоящее время компания ведёт закрытое тестирование системы Starlink в нескольких северных штатах США и на юге Канады.

Маск заявил, что в ближайшее время компания рассчитывает привлечь к тестированию ещё несколько тысяч участников. Он добавил, что в начале 2021 года география охвата системы Starlink может быть расширена за счёт стран Евросоюза. Глава SpaceX отметил, что внедрение этой системы придётся отдельно согласовывать в каждом из государств ЕС, поэтому тестирование будет разворачиваться поэтапно.

Планируется, что в некоторых из стран Евросоюза тестирование Starlink начнётся в феврале или марте 2021 года. В середине следующего года в SpaceX рассчитывают запустить тестирование Starlink в Индии.

Компания SpaceX разворачивает группировку околоземных спутников системы Starlink с 2018 года. Сейчас на орбите находится около 900 малых спутников, а общий состав группировки может быть доведён до нескольких десятков тысяч аппаратов. В SpaceX планирует предоставлять услуги спутникового интернета Starlink в труднодоступных регионах мира, не охваченных наземными линиями широкополосного интернета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с пакетом из 60 спутников Starlink.