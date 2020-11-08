Лондон, , 10:01 — REGNUM Среднегодовой темп роста глобального рынка видеоигр в период с 2020 года по 2024 год составит 12%. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании TechNavio.

По оценкам аналитиков TechNavio, в 2020 году рынок видеоигр вырастет на 9,35% в годовом исчислении. Прогнозируется, что в последующие годы среднегодовой темп роста увеличится до 12%, а общий прирост рынка видеоигр в период с 2020 по 2024 год составит около $119 млрд.

Эксперты отмечают, что значительный вклад в развитие рынка внесёт распространение мобильных видеоигр. Также положительное влияние на рынок окажут видеоигры, использующие технологии допиленной и виртуальной реальности. В качестве примера успешного проекта в этой сфере авторы отчёта приводят видеоигру Pokemon GO.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне эксперты компании Newzoo заявили, что совокупные доходы разработчиков видеоигр на глобальном рынке в 2020 году составят $159,3 млрд.