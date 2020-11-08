Сингапур, , 09:33 — REGNUM Сингапурский конгломерат Keppel Corporation построит центр обработки данных на плавучей платформе. Об этом сообщает газета Nikkei Asian Review.

В Сингапуре располагаются центры обработки данных нескольких международных компаний, включая американского гиганта Facebook. Для преодоления географических ограничений города-государства в Keppel Corporation решили заняться размещением таких центров на плавучих платформах.

Keppel Corporation специализируется на производстве морских буровых установок для глубоководной добычи нефти и газа. Центр обработки данных, создаваемый в сотрудничестве с австралийской компанией Toll Group, будет размещён на платформе, подобной тем, что используются для морских буровых установках.

Отмечается, что это решение также позволит повысить энергоэффективность создаваемого центра. Центры обработки данных потребляют огромное количество электроэнергии, требуемой для охлаждения серверных компьютеров. При размещении центра на плавучей платформе для охлаждения можно будет использовать морскую воду, что должно снизить затраты энергии на 30%.

Издание отмечает, что сама идея размещения центров обработки данных на плавучих платформах не является новой. Компания Google получила патент на подобную технологию в 2009 году, однако проект так и не был реализован.