Москва, , 08:37 — REGNUM Наиболее распространёнными ошибками, допускаемыми автолюбителями при замене колёс, являются нарушение техники безопасности и неправильная последовательность действий. Об этом сообщил автоэксперт Борис Захаров в материале «Российской газеты».

Шиномонтаж Петр Данилов © ИА Красная Весна

Эксперт напомнил, что при самостоятельной замене колеса обязательно нужно соблюдать технику безопасности. Чтобы минимизировать риск того, что автомобиль сорвётся с домкрата, рекомендуется подложить под порог автомобиля одно из сменных колёс, проложив между порогом и колесом дощечки или картон.

Также лучше использовать не штатный, а более мощный и надёжный подкаткой домкрат. Перед использованием домкрата нужно изучить инструкцию к конкретной марке автомобиля, чтобы определить места, предназначенные для подвода домкрата.

Эксперт добавил, что перед откручиванием колеса нужно зафиксировать автомобиль с помощью ручного тормоза и противооткатных брусков, подложенных под остальные колёса. При фиксировании колеса следует избегать повреждения резьбы, а также недостаточного или излишнего затягивания болтов или гаек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре автоэксперт Егор Васильев заявил, что проводить замену летних шин на зимние стоит тогда, когда среднесуточная температура опускается ниже 5−7 градусов по Цельсию.

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