Москва, , 07:23 — REGNUM Американская компания Google хранит аудиозаписи запросов при использовании функции голосового управления. Об этом заявил директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов агентству «Прайм».

Эксперт напомнил, что функция голосового управления давно поддерживается в продуктах Google. При использовании этой функции в компании обрабатывают и сохраняют информацию о создаваемых голосовых запросах. Это позволяет компании улучшать работу системы, а также анализировать данные для формирования рекламы.

«Однако у такой системы есть и минусы: в случае взлома аккаунта данные могут попасть к третьим лицам, и они используют их в незаконных целях: слежки, контроля или даже шантажа», — подчеркнул Мясоедов.

Он добавил, что пользователи гаджетов может управлять данными, к которым предоставляется доступ. Для ограничения сбора информации на Android-устройствах можно воспользоваться меню «Мои действия», указав разрешённые к обработке данные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре специалист Роскачества Алеся Боровикова заявила, что голосовые помощники на смартфонах могут обладать функциями прослушивания разговоров.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей России научили, как отключить слежку на смартфоне