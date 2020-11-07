Пекин, , 16:03 — REGNUM Китайская лёгкая ракета-носитель CERES-1 успешно совершила первый полёт 7 ноября. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Пуск новой ракеты-носителя был произведён с космодрома «Цзюцюань» 7 ноября в 15:12 по пекинскому времени (10:12 мск). Ракета CERES-1 успешно вывела на околоземную орбиту малый спутник формируемой группировки связи «Тяньци».

Лёгкая твердотопливная ракета-носитель CERES-1 разработана частной китайской компанией Galactic Energy. Основным предназначением этих ракет станет проведение коммерческих запусков малых и сверхмалых спутников. CERES-1 может вывести на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до 350 кг, а на солнечно-синхронную орбиту — до 270 кг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября с китайского космодрома «Тайюань» была запущена ракета-носитель «Чанчжэн-6» с 10 спутниками аргентинской компании Satellogic.

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