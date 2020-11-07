Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Студия Epic Games попытается вернуть мобильную видеоигру Fortnite на смартфоны и планшеты американской компании Apple через облачный игровой сервис Nvidia GeForce Now. Об этом сообщает телеканал BBC News со ссылкой на источники в отрасли.

По данным телеканала, компания Nvidia разработала новую версию облачного игрового сервиса GeForce Now, поддерживаемую в мобильном браузере Safari. В настоящее время этот сервис поддерживается только на компьютерах Mac, Windows, Android и Chromebook.

Ожидается, что Nvidia объявит о возможности использования сервиса GeForce Now на планшетах и смартфонах Apple через браузер Safari до конца 2020 года. Благодаря этому владельцы iPhone и iPad смогут играть в популярный шутер Fortnite в обход блокировки Apple.

Ранее в этом году компания Epic Games попыталась ввести альтернативный способ внутриигровых платежей в Fortnite, позволяющий обходить комиссию в 30%, взимаемую Apple за платежи в App Store. После этого компания Apple закрыла свой магазин приложений для Epic Games.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Калифорнийский суд в США оставил в силе запрет на возвращение игры Fortnite от студии Epic Games в онлайн-магазин App Store.

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