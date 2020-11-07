Бразилиа, , 14:07 — REGNUM Руководство ведущих телекоммуникационных компаний Бразилии отказалось встречаться с высокопоставленным чиновником из США, выступающим за исключение китайской компании Huawei из числа поставщиков 5G-оборудования в Бразилию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, приглашение о встрече с заместителем госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Китом Крачем было направлено в четыре крупнейшие бразильские компании в сфере телекоммуникаций: Telefonica Brasil SA, Grupo Oi SA, TIM Participações SA и Claro. Главным вопросом планируемой встрече должен был стать возможный запрет поставок оборудования Huawei в связи с проблемами с безопасности.

Сообщается, что представители бразильских компаний отказались от этой встречи, заявив, что подобные идее несовместимы с идеей свободного рынка. О несостоявшейся встрече со ссылкой на свои источники также сообщили бразильские газеты Folha de S. Paulo и Valor Economico.

Напомним, правительство США призывает своих партнёров к отказу от использования телекоммуникационного оборудования Huawei при создании сетей связи стандарта 5G. Необходимость такого отказа в США обосновывают недоказанной связью Huawei с правительством и разведывательными службами Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре стало известно, что руководство Huawei планирует обжаловать решение шведских властей об отказе компании в доступе к сетям 5G на территории страны.

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