Варшава, , 13:38 — REGNUM Дата выхода видеоигры The Medium перенесена на 28 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба студии Bloober Team.

Ранее в Bloober Team планировали выпустить видеоигру в жанре ужасов 10 декабря 2020 года. The Medium должна стать эксклюзивом для консолей Xbox Series X и Series S 10.

В компании объяснили, что перенос релиза видеоигры связан с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции. Также в Bloober Team отметили, что компания решила отложить презентацию игры из-за «графика выхода других видеоигр».

В Bloober Team прямо не назвали проект Cyberpunk 2077 студии CD Projekt RED, однако, вероятнее всего, решение о переносе связано именно с этой видеоигрой. Ранее в CD Projekt RED объявили о переносе даты выхода видеоигры Cyberpunk 2077 на 10 декабря 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре разработчики Path of Exile также перенесли выход дополнения для этой видеоигры из-за новой даты релиза Cyberpunk 2077.