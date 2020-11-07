Нью-Дели, , 12:42 — REGNUM Электронная платёжная система на базе мессенджера WhatsApp запущена в Индии 6 ноября. Об этом сообщается в блоге WhatsApp.

Платёжная система на базе WhatsApp тестируется в Индии с февраля 2018 года. В тестировании системы принимало участие около 1 млн человек.

6 ноября WhatsApp начал широкомасштабный запуск платёжной системы в Индии. Отмечается, что функция перевода денежных средств реализована посредством Единого платёжного интерфейса UPI, разработанного Национальной платёжной корпорацией Индии.

В WhatsApp отмечают, что запуск платёжной системы производится в сотрудничестве с четырьмя крупнейшими банками Индии: ICICI Bank, HDFC Bank, Государственный банк Индии и Axis Bank. Всего с помощью мессенджера жители Индии смогут осуществлять переводы между 140 банковскими организациями.

«Более двух лет мы разрабатывали нашу платёжную систему, чтобы принять участие в индийской кампании, направленной на увеличение использования электронных платежей и призванной способствовать расширению доступа граждан к финансовым услугам», — отметили в WhatsApp.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре глава WhatsApp Уилл Кэткарт заявил, что в настоящее время через мессенджер WhatsApp в среднем передаётся около 100 млрд сообщений в день.

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