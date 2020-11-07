Москва, , 12:13 — REGNUM Запуск российской ракеты-носителя семейства «Союз» с разведывательным спутником Франции планируется произвести с космодрома «Куру» во Французской Гвиане в конце года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным агентства, запуск назначен на 28 декабря. Отмечается, что для вывода спутника CSO-2 будет использоваться российская ракета «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат».

Первоначально этот запуск планировали провести весной 2020 года. Старт был задержан из-за проблем с разгонным блоком и приостановкой запусков с «Куру» в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Космические аппараты серии CSO будут использоваться военными Франции для дистанционного зондирования Земли. Первый спутник этой группировки был запущен российской ракетой-носителем «Союз-СТ-А» в декабре 2018 года. Всего в состав группировки CSO войдут три космических аппарата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 2020 года с космодрома «Куру» запланирован ещё один запуск российского носителя. Ракета «Союз-СТ-А» должна вывести принадлежащий Объединённым Арабским Эмиратам спутник Falcon Eye-2.

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