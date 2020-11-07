Москва, , 11:44 — REGNUM Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолёты России» поставил в Казахстан два крупноузловых комплекта многоцелевых вертолётов Ми-8АМТ. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Поставка осуществляется в рамках договора, подписанного холдингом «Вертолёты России» с казахстанской стороной в 2019 году. Планируется, что всего до 2022 года в Казахстан будет поставлено 17 таких комплектов. Первая партия вертолётов Ми-8АМТ будет использоваться для нужд МЧС Казахстана.

При поставке вертолётокомплектов финальная сборка летательных аппаратов из крупных узлов осуществляется на стороне заказчика. Управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых отметил, что успешная реализация этого проекта поможет развитию вертолётостроения в Казахстане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи одобрило эксплуатацию в стране вертолётов МИ-171А2, выпускаемых Улан-Удэнским авиационноым заводом.

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