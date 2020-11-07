Москва, , 11:24 — REGNUM Самой продаваемой моделью легкового автомобиля в России по итогам октября стала Lada Granta. Об этом свидетельствует отчёт Ассоциации европейского бизнеса.

LADA Granta – абсолютный бестселлер на российском рынке Lada.ru

По оценкам экспертов, в октябре 2020 года в России было продано 154 тыс. новых легковых автомобилей, что на 7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Эксперты объясняют такой результат высокими показателями крупных компаний, обладающих производственными мощностями в России.

Лидером среди производителей по продажам автомобилей за этот месяц стала российская компания АвтоВАЗ, поставившая 37 тыс. автомобилей. В пятёрку крупнейших поставщиков также вошли KIA (21,2 тыс.), Hyundai (15,4 тыс.), Renault (14,4 тыс.) и Škoda (10,1 тыс.).

Самыми популярными моделями в октябре стали Lada Granta (12,8 тыс.) и Lada Vesta (11,9 тыс.). Замкнули пятёрку модели Kia Rio (9,3 тыс.), Hyundai Creta (6,7 тыс.) и Volkswagen Polo (5,6 тыс.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре месячные продажи электромобилей Lada оказались на рекордно высоком уровне с 2014 года.

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