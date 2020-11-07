Москва, , 10:58 — REGNUM Стоимость ремонта командного судна и пусковой платформы «Одиссей» плавучего космодрома «Морской старт» составит до 1,5 млрд рулей. Об этом сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов РИА Новости.

Ранее Иванов возглавил экспертную группу, созданную правительством РФ для оценки состояния комплекса и выработки мер помощи. Он рассказал, что эксперты уже провели оценку состояния комплекса.

Иванов отметил, что в СМИ распространялись слухи о том, что плавучий космодром находится в плачевном состоянии. Однако проверка показала, что комплекс нуждается только в штатном ремонте, стоимость которого составит от 1 млрд до 1,5 млрд рублей.

Плавучий космодром «Морской старт» был создан международным консорциумом в 1995 году. В 2016 году комплекс был выкуплен российской компанией S7 Space, а в 2020 году — перебазирован из США в российский порт Славянка. Планируется, что после модернизации комплекса он сможет использоваться для пусков новых российских ракет-носителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что для запусков с плавучего космодрома «Морской старт» смогут использоваться ракеты-носителя «Союз-5» в штатной модификации.

Читайте ранее в этом сюжете: S7 рассчитала затраты на восстановление «Морского старта»