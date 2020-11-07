Осло, , 10:17 — REGNUM По итогам октября доля электрических и гибридных автомобилей среди всех проданных в Норвегии новых легковых автомобилей составила 79,1%. Об этом сообщает портал InsideEVs.

Норвегия является лидирующей страной по доле электромобилей в общем атворынке. В октябре автопроизводителям удалось установить очередной рекорд по доле поставок электрического транспорта.

За этот месяц в Норвегии было зарегистрировано 10 242 электромобилей и гибридных автомобилей с подзарядкой от электросети, что составило 79,1% от общей доли рынка. Наилучшие продажи показали модели Volkswagen ID.3, MG ZS EV, Nissan LEAF, Hyundai Kona Electric и Audi e-tron.

За период с января по октябрь 2020 года доля электрических и гибридных автомобилей на общем рынке новых легковых авто в Норвегии составила 71,8%. Правительство Норвегии планирует, что к 2025 году в стране будут поставляться только новые автомобили с нулевым уровнем выбросов парниковых газов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в Volkswagen заявили, что к 2023 году автопроизводитель планирует поставлять в Норвегию только автомобили с электрическими двигателями.

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