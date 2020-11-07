Москва, , 08:52 — REGNUM Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется не оставлять основной телефонный номер на подозрительных сайтах в сочетании с другими персональными данными. Об этом сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов агентству «Прайм».

Эксперт рассказал, что иногда злоумышленникам бывает достаточно знания номера мобильного телефона, чтобы получить большое количество данных о владельце. Например, мошенники могут воспользоваться функцией поиска по номеру телефона в социальных сетях и узнать всю информацию, доступную на личной странице.

Куканов порекомендовал отключить эту функцию, отметив, что мошенники могут найти странницу в социальной сети по номеру телефона и в этом случае. В частности, при использовании одинаковых аватарок (картинок пользователя) в мессенджерах и социальных сетях мошенники могут воспользоваться функцией поиска по картинке.

Для защиты от мошеннических действий эксперт Роскачества порекомендовал не оставлять основной телефонный номер на непроверенных сайтах. Также он посоветовал скрыть аватарку в мессенджерах от лиц, не входящих в список контактов и запретить поиск по номеру телефона в настройках социальных сетей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре директора департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычев заявил, что количество попыток телефонного мошенничества в России выросла на 200% в период пандемии новой коронавирусной инфекции.