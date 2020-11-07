Тайюань , Китай, , 08:10 — REGNUM Ракета-носитель «Чанчжэн-6» успешно вывела на околоземную орбиту 10 спутников дистанционного зондирования Земли NewSat частной аргентинской компании Satellogic. Об этом сообщает газета China Daily.

Запуск производился 6 ноября с китайского космодрома «Тайюань» в северной провинции Шаньси. В результате запуска на околоземной орбите были успешно развёрнуты все спутники. В качестве дополнительной полезной нагрузки также на орбиту были выведены три малых китайских космических аппарата.

Китайская ракета-носитель использовалась для запуска спутников NewSat уже во второй раз. В январе 2020 года два аппарата этой серии были выведены лёгкой ракетой «Чанчжэн-2D».

Запуски аргентинских спутников проводятся в рамках контракта между компанией Satellogic и China Great Wall Industry — дочерней компанией Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации. Планируется, что общий состав группировки спутников NewSat будет доведён до 90 аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года вступило в силу рамочное соглашение между правительствами Аргентины и Китая о сотрудничестве в сфере космической деятельности.