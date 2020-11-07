Москва, , 07:44 — REGNUM Японская компания Yamaha отозвала 1320 мотоциклов, реализованных в России с 2015 по 2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Под отзыв попали модели мотоциклов GPD125-A, GPD150, MTN320-A, YZF320-A и YZF-R3A. Причиной отзыва транспортных средств стало несоответствие задних светоотражателей требованиям ООН в отношении светопередачи.

Владельцам мотоциклов, попавших под отзывную программу, требуется обратиться в дилерский центр. Специалисты проведут замену несоответствующих стандартам светоотражателей.

Отмечается, что владельцы мотоциклов могут проверить включение их модели в отзывную программу с помощью VIN-кода транспортного средства на сайте Росстандарта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первую половину 2020 года в России было реализовано 56 тыс. мотоциклов с пробегом. Самыми популярными на вторичном рынке стали модели компании Honda, вторым по популярности — мотоциклы Yamaha.

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