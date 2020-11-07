Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Американская компания Apple планирует выпустить около 2,5 млн ноутбуков MacBook на базе процессоров собственной разработки к началу 2021 года. Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, первая партия ноутбуков Apple на базе процессоров Apple Silicon будет эквивалента почти 20% от общего объёма поставок MacBook в 2019 году, составивших 12,6 млн ноутбуков. Размещённые компанией Apple запросы у поставщиков свидетельствуют, что к началу 2021 года американская компания будет выпускать один ноутбук на базе собственного процессора. Во втором квартале следующего года на базе Apple Silicon будет выпущено ещё несколько моделей ноутбуков.

С 2005 года компания Apple выпускала компьютеры и планшеты на базе процессоров Intel. В июне 2020 года в Apple объявили о постепенном отказе от решений Intel в пользу процессоров собственной разработки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 ноября состоится презентация новых продуктов Apple. Ожидается, что на этом мероприятии компания представит новые компьютеры Mac, которые будут оснащены собственными процессорами Apple.

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