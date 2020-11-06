Токио, , 22:03 — REGNUM Компания Panasonic создала специальный пылесос, который предназначен для того, чтобы доставать с гравийного покрытия железнодорожных путей беспроводные наушники, подобные Apple AirPods. Об этом 6 ноября сообщил портал Engadget.

Отмечается, что обладатели этих дорогих наушников всё чаще стали ронять их на железнодорожные пути, и что это стало настоящей проблемой для служб. Обычно сотрудники станций достают различные предметы с путей при помощи различных механических средств, однако беспроводные наушники настолько малы, что порой их таким образом практически невозможно достать из гравия.

Panasonic разработала небольшое беспроводное устройство, на конце которого находится несколько пластиковых трубок. Благодаря удачной конструкции, доставать из гравия AirPods и подобные наушники служащим стало гораздо проще.

https://twitter.com/engadget/status/1324669485975015424

Стоит отметить, что компания East Japan Railway Company сообщила журналистам, что только в период с июля по сентябрь 2020 года она зафиксировала на 78 вокзалах 950 случаев падения наушников на железнодорожные пути.

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