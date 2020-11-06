Вашингтон, , 21:03 — REGNUM Госдеп США предлагает Объединённым Арабским Эмиратам сделку по приобретению 18 тяжелых беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper на общую сумму в $2,9 млрд, сообщает 6 ноября информагентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

«Госдепартамент США уведомил Конгресс о планах продать 18 тяжелых боевых беспилотных летательных аппаратов MQ-9B Объединенным Арабским Эмиратам, в рамках контракта общей стоимостью до $2,9 млрд», — указано в материале Reuters.

Ранее Объединённые Арабские Эмираты приобрели партию китайских тяжелых ударных беспилотников CAIG Wing Loong, а затем применяли их в ходе конфликта в Йемене.

Отмечено, что такое предложение было сделано властям ОАЭ после сообщений СМИ о намерении Вашингтона продать аналогичные разведывательно-ударные дроны Тайваню.

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