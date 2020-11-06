Москва, , 16:59 — REGNUM Первые результаты эксплуатации ледокола «Илья Муромец» и многофункционального судна тылового обеспечения ледового класса «Эльбрус» подтверждают правильность выбранной стратегии ледокольного кораблестроения, заявил 6 ноября главком ВМФ Николай Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе, посвященного вопросам проектирования, строительства и применения надводных кораблей и судов ВМФ России.

«Подтверждением правильного курса в области ледокольного судостроения и строительства боевых кораблей ледового класса является положительный опыт первых лет эксплуатации на Северном флоте новейшего ледокола «Илья Муромец», который показал в полной мере эффективность заложенных в него при проектировании характеристик. В сентябре — октябре текущего года «Илья Муромец» успешно решил поставленные задачи, практически, на всем протяжении Северного морского пути», — цитирует слова Николая Евменова служба информационного обеспечения Главного командования ВМФ.

Кроме того, главком ВМФ сообщил, что новое судно тылового обеспечения «Эльбрус», также относящееся к ледовому классу, на практике доказало «способность качественно решать вопросы обеспечения Арктической группировки».

Николай Евменов подчеркнул, что оснащение ВМФ России кораблями, ледоколами и судами обеспечения необходимо для активного освоения Военно-морским флотом Арктической зоны, обеспечения Северного морского пути, а также гидрографических исследований Арктики.

Строительство судов и кораблей ледового класса для ВМФ России, напомнил Евменов, соответствует задачам Военно-морского флота, «силы которого выполняют задачи во всех широтах, включая морские районы со сложной ледовой обстановкой».

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