Москва, , 16:49 — REGNUM Российский Военно-морской флот (ВМФ) в 2022 году пополнится ледоколом «Евпатий Коловрат» проекта 21 180М, заявил 6 ноября главком ВМФ Николай Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе.

Совещание было посвящено вопросам проектирования, строительства и применения надводных кораблей и судов ВМФ России.

«Планируется, что строящийся в Санкт-Петербурге на предприятии «Судостроительная фирма «Алмаз» ледокол проекта 21 180М «Евпатий Коловрат» войдет в состав Военно-морского флота в 2022 году. При проектировании и строительстве этого ледокола внедрен ряд инновационных решений», — цитирует слова Николая Евменова служба информационного обеспечения Главного командования ВМФ.

На данный момент в корпус ледокола устанавливается комплекс оборудования.

«Водоизмещение ледокола «Евпатий Коловрат» составит 4 тысячи тонн, длина корпуса — 82 метра, ширина — 19 метров. Ледокол может развивать скорость до 14 узлов. Экипаж судна — около 30 человек. Автономность плавания — один месяц. Судно сможет ломать льды толщиной один метр», — рассказал главнокомандующий ВМФ России.

Он подчеркнул, что оснащение ВМФ России кораблями, ледоколами и судами обеспечения необходимо для активного освоения Военно-морским флотом Арктической зоны, обеспечения Северного морского пути, а также гидрографических исследований Арктики.

Читайте ранее в этом сюжете: Корвет «Герой России Алдар Цыденжапов» провёл испытания артсистем

Читайте развитие сюжета: «Илья Муромец» и «Эльбрус». Главком ВМФ рассказал о новых кораблях Арктики