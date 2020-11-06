Пекин, , 15:52 — REGNUM Корейский автопроизводитель KIA представил на автовыставке в Китае особую версию вседорожника Telluride. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

Внешне новинка выделяется от стандартной версии кроссовера специальным защитным пластиковым обвесом, большими колесами, расположенными под расширенными колесными арками с чёрными накладками, багажником на крыше и большим «кенгурятником».

Длина внедорожника составляет более пяти метров. В салоне машины есть премиальная аудиосистема Harman Kardon, видеокамеры на 360 градусов, а также мультимедийный комплекс с широкоформатным 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем.

В движение модель приводится бензиновым двигателем V6 рабочим объёмом 3,8 л производительностью 395 «лошадей». Мотор агрегатируется с восьмискоростной автоматической трансмиссией и приводом 4×4 с блокировкой дифференциала и шестью фиксированными режимами.

Ранее стало известно, что компания KIA планирует заняться разработкой военного вездехода all-terrain vehicles (ATV) нового поколения. В качестве основы для нового автомобиля будет взято шасси вседорожника Mohave, на котором можно будет разместить военные машины весом от 2,5 до 5 тонн.

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