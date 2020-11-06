Рим, , 15:31 — REGNUM Итальянская компания Aznom представила спецверсию седан Palladium, который базируется на шасси пикапа RAM 1500. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Всего будет создано 10 экземпляров новинки. Длина автомобиля составит 5960 мм, а его ширина и высота будут равны двум метрам. При этом межосевое расстояние колёс составит 3670 мм. Таким образом, итальянское авто по своим размерам превзошло модель Rolls-Royce Phantom. Вес Palladium равен 2,65 т.

Под капотом автомобиля функционирует двигатель V8, разработанный альянсом FCA. Рабочий объём мотора равен 5,7 л, а его максимальная мощность — 710 л. с. (950 Нм). Силовой агрегат сочетается с восьмискоростной автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом. С 0 до 100 км/ч Palladium набирает за 4,5 секунды.

Внешность новинки выполнена в духе марок Rolls-Royce и Bentley. Седан оснащён легкосплавными колёсными дисками размером 22 дюйма, тормозными суппортами Brembo.

Ранее китайская компания Hongqi на Пекинском автосалоне представила лимузин, созданный на основе кроссовера HS7. Автомобиль называется Hongqi HS7+. Его длина составляет 5035 мм.

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