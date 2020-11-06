Москва, , 15:14 — REGNUM В России разработан первый отечественный комплекс для дистанционного инициирования взрывных зарядов. Над его созданием трудились специалисты Омского НИИ приборостроения (входит в холдинг «Роэлектроника» госкорпорации «Ростех»).

По информации пресс-службы холдинга, комплекс управления пиротехническими зарядами по радиоканалу будет использоваться для создания спецэффектов на съемочной площадке. Однако это не единственная сфера, где может быть применена аппаратура.

«Например, готовясь к паводкам, сотрудники МЧС взрывают на реках лед, однако сейчас радиоподрыв для этих целей не используется. Мы передали комплекс Центру по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» в опытную эксплуатацию, уже получены первые положительные результаты», — пояснил генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский.

Кроме того, комплекс также может применяться в ходе буровзрывных работ и заменить одноразовые детонирующие шнуры.

Добавим, что в состав комплекса входит передатчик, управляющий по радиоканалу четырьмя исполнительными приборами. Дальность передачи сигнала на открытой местности достигает одного километра.

В холдинге отметили, что аппаратура защищена от ложных срабатываний при воздействии помех. Устройство может инициировать одиночные взрывы, а также способно работать в режиме «строка», имитирующем автоматные очереди.