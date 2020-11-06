Москва, 6 ноября 2020, 15:14 — REGNUM В России разработан первый отечественный комплекс для дистанционного инициирования взрывных зарядов. Над его созданием трудились специалисты Омского НИИ приборостроения (входит в холдинг «Роэлектроника» госкорпорации «Ростех»).
По информации пресс-службы холдинга, комплекс управления пиротехническими зарядами по радиоканалу будет использоваться для создания спецэффектов на съемочной площадке. Однако это не единственная сфера, где может быть применена аппаратура.
Кроме того, комплекс также может применяться в ходе буровзрывных работ и заменить одноразовые детонирующие шнуры.
Добавим, что в состав комплекса входит передатчик, управляющий по радиоканалу четырьмя исполнительными приборами. Дальность передачи сигнала на открытой местности достигает одного километра.
В холдинге отметили, что аппаратура защищена от ложных срабатываний при воздействии помех. Устройство может инициировать одиночные взрывы, а также способно работать в режиме «строка», имитирующем автоматные очереди.