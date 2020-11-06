Берлин, , 15:13 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Daimler AG закрыл программу разработки собственной системы управления машин без участия человека. Об этом сообщает издание Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Кроме того, в компании отказались от идеи предоставления услуг так называемой мобильности. Руководство Daimler AG посчитало это направление не прибыльным.

«На каршеринге заработать невозможно. А наши инвесторы ожидают прежде всего прибыли. Мы не участвуем в гонках, которые не можем выиграть», — цитирует издание представителя компании.

Теперь все усилия Daimler AG будут направлены на создание электрокаров, а также на расширение предложений в сегменте «extra luxury» под брендами «AMG» и «Maybach». В 2021 году компания рассчитывает предложить на мировом рынке автопилот полноценного четвёртого уровня.

Ранее из-за возможной неправильной регулировки фар компания «Мерседес-Бенц РУС» объявила отзывную кампанию 90 машин Mercedes-Benz C-Класса (тип 205), изготовленных в период с апреля по июль 2018 года.

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