Лондон, , 12:22 — REGNUM Дилеры британской компания Swindon Powertrain начали принимать заказы на пакет Classic Mini Kit, который делает из классического автомобиля Mini электрокар. Об этом сообщается на сайте Just British.

Цена самого дешёвого набора для перевода авто на электротягу составляет 8850 фунтов стерлингов (около 917 тыс. рублей). Покупатели получат первые электро-киты (наборы) уже в декабре. Вес такого комплекта составит немного больше 70 кг. Набор включает в себя специальную систему трансмиссии HPD E, которая устанавливается на оригинальном классическом подрамнике Mini. Эта трансмиссия имеет кронштейны для мотора и внутренние корпуса шарниров CV.

Кроме того, в пакет Swindon Powertrain входит батарея ёмкостью 12 кВт-ч. Аккумулятор может быть установлен под капот на место оригинального двигателя внутреннего сгорания. Сам бензиновый двигатель заменяется электрическим мотором мощностью от 107 до 161 л. с.

Также в набор входят: датчик скорости, контроллер мотора, преобразователь постоянного тока, зарядное устройство, а также насос системы охлаждения.

Ранее компания Mini представила спецверсию ситикара (городской четырёхместный автомобиль «A-класса», имеет длину не более четырёх метров) Cooper S под названием Paddy Hopkirk Edition.

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