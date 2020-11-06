Лондон, , 11:11 — REGNUM Британская компания Bentley полностью перейдет на выпуск электрокаров к 2030 году согласно новой бизнес-стратегии. Об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на генерального директора Bentley Адриана Холлмарка.

Первая серийная модель британской маркой появится в 2025 году. Британская компания взяла на себя обязательство поэтапно отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в течение десяти лет в качестве ключевой части своего нового плана Beyond100.

В рамках этого плана Bentley будет наращивать усилия по электрификации и обязалась снизить воздействие на окружающую среду своего завода в Крю на 75% по сравнению с уровнями 2010 года в течение пяти лет.

«Это глубокое изменение для отрасли. И мы хотим возглавить это изменение. Нас это не пугает, оно нас вдохновляет. Самое главное заключается в том, чтобы не просто производить электромобили: мы должны производить Bentley. Мы должны взять 100-летнюю ДНК Bentley и поместить ее в современный контекст», — сообщил Холлмарк.

Напомним, в начале октября 2020 года компания Bentley представила в России обновленный Bentayga.

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