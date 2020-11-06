Воронеж, , 08:55 — REGNUM Специалисты стартапа Scienex из Воронежа успешно испытали систему управления будущего летающего автомобиля Flyter. Об этом сообщается на сайте «Автоновости дня».

Разработчики намерены создать прототип аппарата уже в следующем году. Бюджет проекта создания летающего авто составит около 200 тыс. долларов (порядка 15,6 млн рублей).

По словам главы Scienex Евгения Тырнова, будущий летательный аппарат будет создан на многофункциональной «тележке» Flyter. Его можно будет использовать как в качестве такси, так и для транспортировки небольших грузов. Тырнов также подчеркнул, что в свободную продажу машины поступят нескоро, однако аэротакси как сегмент услуг появятся в мире до конца этого десятилетия.

«На первый взгляд даже не будет понятно, за счет чего он (летающий автомобиль Flyter) летает. При этом он безопаснее, компактнее и почти идеально подходит для городской среды», — отметил глава Scienex.

Чтобы создать полноразмерный прототип Flyter компании нужно найти инвесторов и привлечь как минимум 35 млн рублей.

Напомним, к 2028 году компания Hyundai планирует выпустить линейку летающих автомобилей. При этом к 2035 году автопроизводители планируют перевести данный вид транспорта на автоматическое управление.

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