Москва, , 08:46 — REGNUM У одного из ведущих производителей вооружений в России — концерна «Калашников» — сменился собственник. Новым владельцем компании стал бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников. Он приобрёл ООО «ТКХ-Инвест», которое контролирует через АО «Транскомплектхолдинг» (ТКХ) 75% минус одна акция концерна.

Остальная доля акций концерна принадлежит «Ростеху».

Сам Лушников подтвердил в беседе с «Коммерсантом» факт приобретения «Калашникова». Он заявил, что в рамках «Калашникова» планируется развивать направление гражданской продукции, в том числе производство электротранспорта.

Издание отмечает, что сделка закрыта, цена её не раскрывается. При этом, по оценкам экспертов, стоимость пакета акций может составлять порядка 1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший помощник вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Алан Лушников был назначен заместителем министра транспорта РФ 17 февраля 2017 года. На этом посту он сменил Алексея Цыденова, который после отставки губернатора Бурятии стал врио главы республики. В сентябре 2018 года Лушников ушёл из Минтранса.

Напомним, группа компаний «Калашников» — крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. «Калашников» является флагманом отечественной стрелковой отрасли, на его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия России. Продукция группы компаний «Калашников» поставляется более чем в 27 стран мира.

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