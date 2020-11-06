Вашингтон, 6 ноября 2020, 05:06 — REGNUM Продажу ОАЭ 18 разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper одобрил американский госдепартамент, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники в ведомстве.
Сумма сделки составляет около $2,9 млрд.
Напомним, 29 октября стало известно, что госдеп США одобрил продажу ОАЭ 50 истребителей-бомбардировщиков Lockheed Martin F-35 Lightning II на общую сумму $10,4 млрд.
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