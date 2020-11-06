Вашингтон, , 04:18 — REGNUM Частная компания SpaceX 5 ноября запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 со спутником навигационной системы GPS III (третьего поколения). Трансляция старта велась на сайте компании.

После успешного старта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) на Землю удалось вернуть первую ступень носителя, которая приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Напомним, что 3 октября запуск ракеты-носителя Falcon 9 с навигационным спутником системы GPS был отменён за несколько секунд до старта. Ракета-носитель должна была вывести на околоземную орбиту спутник GPS III SV04. Этот аппарат должен стать четвёртым в составе нового блока американской навигационной группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, Частная космическая компания SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.

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