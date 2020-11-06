Тегеран, , 08:35 — REGNUM 4 ноября иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) представил интеллектуальную автоматическую систему запуска баллистических ракет большой дальности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на церемонии, командующий КСИР генерал-майор Хосейн Саламисалами призвал вооружённые силы страны сохранять бдительность перед лицом угроз и призвал их усилить потенциал, обороноспособность и сдерживающие возможности.

Он охарактеризовал ракетную мощь как проявление решимости иранского народа, заявив, что накопленный военный потенциал Ирана демонстрирует возможность сдерживания и показывает политическую волю иранских властей ко всем противникам.

Далее генерал-майор отметил, что ракетная мощь Ирана гарантирует отступление врагов. «Эта сила до сих пор оказывала позитивное влияние в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и антиреволюционными элементами на западе страны, а также в ликвидации региональных угроз и вызовов», — сообщил он.